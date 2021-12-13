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В России ожидается повышение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

«Известия»: ЦБ может поднять ключевую ставку до 8,5% 17 декабря

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Крупнейшие российские банки ожидают, что Центральный банк России (ЦБ) повысит ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 8,5% на заседании, которое состоится 17 декабря. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин прокомментировал изданию ситуацию. Он отметил, что рост ставок привел к тому, что потребкредитование в стране замедлилось, при этом граждане стали наращивать свои сбережения на депозитах. Тем не менее, по его мнению, остаются риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса.

На рост цент на внутреннем российском рынке влияет закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран.

Чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, ЦБ планирует сделать кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Ранее сообщалось, что в России налоги для владельцев акций и облигаций могут вырасти.

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