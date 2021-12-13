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В России ожидается рост зарплат в 2022 году

Hays: 60% компаний планируют повысить зарплату россиянам в 2022 году

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Depositphotos

Около 60% российских компаний планируют повысить доход своих сотрудников в будущем году. По информации «Ленты. Ру» со ссылкой на данные исследования международной рекрутинговой компании Hays, на 5-10% обещают повышение оплаты труда в 50% организаций.

Согласно данным исследования, основной тенденцией на рынке труда в текущем году было постепенное возвращение к показателям доковидных 2018-2019 годов. При этом 7% работодателей заявили об уменьшении зарплат сотрудников. Но это в 3,5 раза меньше, чем в 2020 году.

Около 50% работодателей в этом году увеличили количество своих сотрудников, а 30% сохранили прежний штат. 94% заявили, что не хотят уменьшать количество работников в 2022 году.

При этом показателе 56% работников готовы сменить работу в скором времени. Большинство назвали причиной смены работы ожидание высоких зарплат на новом месте.

Ранее в России предложили выплачивать 13-ю пенсию. Руководитель комитета Госдумы по социальной политике, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание, что по законопроекту Миронова пока не было получено заключения правительства, и обычно на такие инициативы дают отрицательный ответ, поскольку они требуют дополнительных расходов.

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