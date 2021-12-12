Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов перед Новым годом

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников заявил, что почти все продукты, которые есть на новогоднем столе, в декабре этого года вырастут в цене. Об этом сообщает URA.RU.

«Средний новогодний чек, включая подарки, по сравнению с прошлым годом вырос на 3,5 тысячи рублей. Дорожает все — конфеты, шампанское, возможно незначительное повышение цены на красное вино. Крепкий алкоголь, наоборот, теряет в цене. Будут дорожать «живые» овощи и фрукты — томаты, огурцы, салат, тем более что за год цена на них выросла более чем на 19%. Рыба красная и икра тоже подорожают к Новому году», — заявил Масленников.

По его словам, также подорожают красная рыба, икра, сырокопченые и сыровяленые колбасы, вся мясная и полуфабрикатная продукция, а также яйца.

По мнению Масленникова, стабилизацию цен следует ожидать после первого квартала 2022 года.

Ранее руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина заявила, что в текущем году резко подорожали почти все продукты.