В России выросло число работодателей, готовых платить годовую премию

Выплатить годовую премию в 2021 году готовы 43% работодателей, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по подбору вакансий SuperJob.

Вознаградить всех сотрудников планируют 20% руководителей, 23% намерены выдать премию отдельным специалистам или подразделениям. Не собираются выдавать премию в 36% компаний, а еще не определились с решением 21%.

При этом в 2020 году выплачивать премии всем сотрудникам собирались 17% работодателей, а в 2019 — только 15%.

Отмечается, что среди организаций, которые будут выдавать денежное вознаграждение всем работникам — больше всего компаний с численностью персонала до 100 человек (24%). Чаще других премии выдают компании из сферы торговли (21%), а среди тех, кто делает это выборочно, больше компаний из сфер IT, интернета и связи (42%).

Получить премию в конце этого года планируют 29% россиян, а 60% уверены, что им не выплатят ее вовсе. Из них 40% указали на то, что годовые премии в их компаниях не приняты, 11% заявили о нестабильном финансовом положении фирмы, а 9% сослались на другие причины.

Опрос проводился среди 1000 работодателей и 2500 работающих россиян из 213 населенных пунктов во всех округах страны.