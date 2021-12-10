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В Госдуме разъяснили, кто из россиян получит пенсию два раза в декабре

Депутат Бессараб заявила, что в декабре пенсию могут начислить два раза из-за праздников

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Депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила, что во время новогодних праздников большинство госучреждений отправляется на каникулы, в связи с чем в декабре некоторые пенсионеры получат выплаты 2 раза. Об этом сообщает «Дума ТВ».

По словам парламентария, из-за выходных и сдвигов в графике, если соотечественникам заблаговременно не выплатить пенсии, могут произойти задержки при начислении.

Именно по такой причине пенсии и социальные пособия выплачиваются в декабре два раза, чтобы исключить задержку полагающихся денег, объяснила Бессараб.

Ранее в ЛДПР оценили перспективы принятия законопроекта о 13-й пенсии.

Также россиянам рассказали о льготах и выплатах перед выходом на пенсию.

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