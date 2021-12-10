Белоруссия сократила запланированный на 2022 год экспорт в Германию из-за санкций ЕС

Компания «Белоруснефть» отменила планы на экспорт нефтепродуктов в Германию после введения Евросоюзом санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Как рассказали источники, Минску удалось продать лишь часть тендера на поставку нефти — планировалось экспортировать порядка 40 тыс. тонн в месяц. Единственным клиентом «Белоруснефти» оказалась компания Royal Dutch Shell, согласно квартальному графику которой с октября по декабрь 2021 года в Германию может быть поставлено 450 тыс. тонн нефтепродуктов.

Агентство отмечает, что нереализованную нефть могут направить на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, что приведет к сокращению поставок российской нефти в страну.

«Белоруснефть» на запрос журналистов не ответила в Royal Dutch Shell заявили, что компания «соблюдает все соответствующие санкции и применимые законы».

Ранее замглавы администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Крутой заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что низкая цена, по которой страна покупает российский газ, поможет ей покрыть убытки от санкций, наложенных западными странами.