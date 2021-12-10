Эмират в ОАЭ перешел на четырехдневную рабочую неделю

Эмират Шарджа объявил о введении четырехдневной рабочей недели для госслужащих с 1 января 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

У чиновников эмирата теперь будет три выходных дня: пятница, суббота и воскресенье. При этом в оставшиеся четыре дня они будут работать с 7:30 до 15:30.

Это решение произошло в контексте сокращения рабочей недели для федеральных госслужащих и чиновников, работающих в эмирате Абу-Даби и Дубай, — в пятницу они будут работать сокращенный рабочий день. При этом выходной день в пятницу, как в большинстве исламских стран мира, был перенесен на воскресенье.

Эмиратское правительство обосновало идею изменить рабочий график с целью подстроиться под мировые бизнес-процессы и позаботиться о балансе между работой и личной жизнью у трудящихся.