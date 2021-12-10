Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Соответствующее заключение он направил в правительство РФ, сообщил Миронов в своем Telegram-канале.

«Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии», — отметил Миронов.

Он считает, что в декабре перед новогодними праздниками люди начинают брать потребительские кредиты и из-за этого происходит всплеск микрофинансового кредитования.

Охотнее всего банки и МФО (микрофинансовые организации) выдают деньги пенсионерам. Несмотря на то что у них низкие доходы, именно пенсионеры считаются привлекательными заемщиками, так как у них стабильная пенсия. Если же начнутся проблемы с выплатами, то организации легко могут принудительно через суд взыскать деньги путем списания с банковской карты, куда начисляется пенсия, отмечает политик.

По мнению Миронова, пенсионеры не будут брать дополнительные деньги в банках и МФО, если им будут платить 13-ю пенсию перед новогодними праздниками.

По предварительным оценкам, на выплату 13-й пенсии потребуется около 654,8 млрд рублей, отметил Миронов.

В рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция по итогам года окажется «несколько выше», в начале декабря заявлял министр труда и социального развития Антон Котяков. По его словам, в ведомстве подготовили предложения дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.