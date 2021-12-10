Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Муратов в речи после вручения Нобелевской премии мира призвал спасти... 17:23
Сокуров пожалел о политической дискуссии с Путиным 17:21
В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом 17:21
Джилл Байден рассказала о психическом здоровье Джо Байдена 17:20
Россиянина в Бразилии приговорили к 11 годам тюрьмы 17:19
Юзефович получил премию «Большая книга» 17:18
Экс-вратарь сборной России рассказал, что нужно Селихову для вызова... 17:13
ЦБ предложил законодательно «обезличить» кредитные истории 17:09
Врач рассказал, как по фотографии со вспышкой можно обнаружить рак 17:07
Элджей отсудил у организаторов концертов деньги за отмену своих шоу 17:02

Миронов предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Соответствующее заключение он направил в правительство РФ, сообщил Миронов в своем Telegram-канале.

«Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии», — отметил Миронов.

Он считает, что в декабре перед новогодними праздниками люди начинают брать потребительские кредиты и из-за этого происходит всплеск микрофинансового кредитования.

Охотнее всего банки и МФО (микрофинансовые организации) выдают деньги пенсионерам. Несмотря на то что у них низкие доходы, именно пенсионеры считаются привлекательными заемщиками, так как у них стабильная пенсия. Если же начнутся проблемы с выплатами, то организации легко могут принудительно через суд взыскать деньги путем списания с банковской карты, куда начисляется пенсия, отмечает политик.

По мнению Миронова, пенсионеры не будут брать дополнительные деньги в банках и МФО, если им будут платить 13-ю пенсию перед новогодними праздниками.

По предварительным оценкам, на выплату 13-й пенсии потребуется около 654,8 млрд рублей, отметил Миронов.

В рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция по итогам года окажется «несколько выше», в начале декабря заявлял министр труда и социального развития Антон Котяков. По его словам, в ведомстве подготовили предложения дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть