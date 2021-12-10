Набиуллина рассказала о пользе плавающего рубля для экономики России

Плавающий курс рубля позволяет российской экономике легче переживать внешние шоки и понижает риски неожиданных колебаний валюты. Об этом во время выступления на форуме «Сделано в России» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».

В конце 2014 года Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса, который стал частью политики инфляционного таргетирования. До этого курс был управляемым плавающим, отметила Набиуллина.

По ее словам, стабильный курс важен для внешнеэкономической деятельности. Однако стабильность была периодической и в течение небольшого отрезка времени. Кроме того, она была кажущейся, так как при любом внешнем шоке, курс рубля обесценивался.

Центробанку лучше ориентироваться на ценовую стабильность, так как контроль инфляции является «дверью» в появлении в экономике «длинных» денег, заключила Набиуллина.

В начале декабря директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин рассказал о том, что в декабре не ожидается обвала рубля. По его словам, декабрь традиционно не является лучшим месяцем для российской валюты, но к Новому году от него не стоит ждать «неприятных сюрпризов».