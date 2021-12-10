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ЦБ готовит новые функции по биометрии в банках

ЦБ разрешит открывать счет, брать кредит и отменять сомнительные операции по биометрии

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банк России готовит внедрение в России новых функций по биометрии в банках, сообщает регулятор в опубликованном проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

Проектом предлагается использовать биометрию для подтверждения или отмены сомнительных операций, аутентификации при обращении в колл-центр банка или онлайн-банкинг, для идентификации на сайте или в мобильном приложении в любом банке для удаленного получения кредита или открытия счета. Кроме того, ЦБ предлагает в качестве эксперимента предоставить гражданам возможность самостоятельно регистрировать свои биометрические данные с помощью защищенного мобильного приложения, в том числе иностранцам из-за рубежа, чтобы им не приезжать без необходимости в Россию.

«Проведение указанного эксперимента позволит расширить число лиц, которые могут получать услуги дистанционно, и ускорить сбор биометрических данных в Единую биометрическую систему. Помимо этого, будет проработана
возможность использования механизма видеоидентификации», — говорится в документе.

Также проект предусматривает перевод Единой биометрической системы в статус государственной информационной системы.

Ранее банки попросили ЦБ отложить выдачу кредитов по биометрии до 1 января 2023 года.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать ряд услуг через интернет без их личного присутствия.

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