Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бывший агент США заявил, что маневр Украины у Керченского пролива был проверкой... 05:09
Россияне назвали главное слово 2021 года 05:00
Россиянам сообщили о льготах и выплатах перед выходом на пенсию 04:58
Разработчик назвал преимущества российских дронов-камикадзе 04:54
Российский клуб стал худшим по результативности в Лиге Европы 04:49
Прокуратура насчитала более 3,7 млрд рублей ущерба от летних пожаров в Якутии 04:49
У бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска проходит обыск 04:34
Бакаев рассказал, как Джикия мотивировал его с помощью кексов... 04:30
В Киеве переговоры Байдена и Путина назвали «абсолютным поражением»... 04:24
В Роспотребнадзоре указали на опасные симптомы штамма «омикрон» 04:19

Россияне приобрели рекордный объем слитков и монет с 2014 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Россияне купили максимальный объем слитков и монет с 2014 года. За первые девять месяцев 2021 года спрос достиг 4 т — это на 8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия».

Во Всемирном совете по золоту сообщили изданию, что основная причина повышения спроса — обращение инвесторов к драгоценному металлу на фоне пандемии как к безопасному активу. Как рассказала директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками этой организации Татьяна Фиц, инвесторы считают данный драгоценный металл «защитным активом» и часто используют его как средство сбережения денег во время экономических и социальных кризисов. Она отметила, что золото страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов. В совете также выразили уверенность, что продажи еще больше вырастут из-за планируемой отмены НДС. В РФ спрос сдерживается 20% налогом НДС на золотые слитки.

В крупнейших банках подтвердили рост спроса граждан на физическое и обезличенное золото в текущем году. Интерес к драгоценному металлу увеличивается за счет геополитической напряженности, растущих темпов инфляции и низких ставок по депозитам, заявил портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.

На прошлой неделе сообщалось, что Минфин России потратит полтриллиона рублей на покупку иностранной валюты и золота.

Ранее руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова объяснила дороговизну золота.

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть