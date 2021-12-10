Россияне приобрели рекордный объем слитков и монет с 2014 года

Россияне купили максимальный объем слитков и монет с 2014 года. За первые девять месяцев 2021 года спрос достиг 4 т — это на 8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия».

Во Всемирном совете по золоту сообщили изданию, что основная причина повышения спроса — обращение инвесторов к драгоценному металлу на фоне пандемии как к безопасному активу. Как рассказала директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками этой организации Татьяна Фиц, инвесторы считают данный драгоценный металл «защитным активом» и часто используют его как средство сбережения денег во время экономических и социальных кризисов. Она отметила, что золото страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов. В совете также выразили уверенность, что продажи еще больше вырастут из-за планируемой отмены НДС. В РФ спрос сдерживается 20% налогом НДС на золотые слитки.

В крупнейших банках подтвердили рост спроса граждан на физическое и обезличенное золото в текущем году. Интерес к драгоценному металлу увеличивается за счет геополитической напряженности, растущих темпов инфляции и низких ставок по депозитам, заявил портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.

На прошлой неделе сообщалось, что Минфин России потратит полтриллиона рублей на покупку иностранной валюты и золота.

Ранее руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова объяснила дороговизну золота.