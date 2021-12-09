В ВШЭ назвали четыре фактора, препятствующие блокировке SWIFT в России

В обозримом будущем Россию, скорее всего, не отключат от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«Важно, что при отключении России от сервиса SWIFT, во что я не верю, могут пострадать не только российские банки, а также компании экспортеры и импортеры, но и их коллеги из других стран», — отметил эксперт.

По словам Пушко, на практическую невозможность отключения России от системы влияют четыре фактора.

«Во-первых, Россия на втором месте после США по количеству банков-пользователей SWIFT. И является важным игроком этой системы в глобальном смысле», — говорит Пушко.

Второй фактор - сама SWIFT, являясь международной негосударственной компанией со штаб-квартирой в Бельгии, неоднократно выступала с заявлениями против использования ее в качестве инструмента шантажа и санкционного давления, справедливо полагая, что это вредит ее деловой репутации.

«В-третьих, угрозы отключения России от SWIFT звучат с 2014 года. Это вкупе с показательными отключениями от системы Ирана и КНДР в 2018 году побудили власти создать собственную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая поддерживает форматы SWIFT. По данным Банка России, с 2017 года более трех четвертей всего трафика по внутрироссийским операциям проходит через СПФС», - заявил Пушков. Он добавил, что собственные аналоги SWIFT созданы также в Китае и ЕС (с помощью нее европейцы обходят санкции против Тегерана).

Четвертый фактор – в 2014 году четыре российских банка сталкивались с отключением международными платежными системами Visa и MasterCard под давлением Госдепа США. Однако критических последствий такие санкции не причинили.

«Если же что-то пойдет не так, и SWIFT отключат, то российские банки, как минимум, будут использовать уже открытые корреспондентские счета в зарубежных банках. Да, это повлияет на скорость проведения транзакций, но катастрофы точно не будет. Угроза санкций такого рода наверняка подстегнет желание партнеров внешнеэкономических сделок к отказу от использования доллара во внешнеторговых расчетах в пользу других валют», - резюмирует Пушко.

В преддверии видеосаммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшегося 7 декабря, западные СМИ сообщали, что Вашингтон готовит санкции против Москвы на случай потенциальной военной агрессии против Киева. По данным CNN и Bloomberg, они предусматривали, в том числе, отключение России от SWIFT.

9 декабря заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT. Такая мера, по словам политика, станет предупреждением для Москвы.