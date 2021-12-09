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Число лжебанков в рунете выросло в 125 раз за год

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С начала 2021 года в интернете появилось в 125 раз больше лжебанков. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные компании BI.ZONE (входит в экосистему «Сбера»).

В январе 2021 года подобных сайтов было всего 55. За весь прошлый год было выявлено около 6,5 тыс. мошеннических порталов. В 2021 году организаций, маскирующихся под реальные банки, стало 15,5 тыс. В частности, только за ноябрь их число выросло до 6,9 тыс.

«Рост числа лжебанков в интернете связан с пандемией и удаленным использованием банковских сервисов», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Злоумышленники, прикрываясь именем банка, отправляют жертве поддельное письмо на электронную почту или СМС-уведомление. В процессе коммуникации под различным предлогом отправляют жертве ссылку/QR-код, ведущие на фишинговый сайт, который внешне идентичен реальной организации. После того, как человек вводит свои личные данные, их используют злоумышленники для кибератак или перепродают на черном рынке, пояснил замглавы департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

В третьем квартале 2021 года в российском сегменте интернета было заблокировано 114 финансовых пирамид, что на 1528% больше (в 16 раз), чем в тот же период годом ранее.

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