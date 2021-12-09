В России налоги для владельцев акций и облигаций могут вырасти

В России в 2021 году вступили в силу сразу несколько налоговых новаций, рассказал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов изданию «Прайм». Он добавил, что за счет этого могут возрасти налоги для владельцев акций, облигаций, крупных банковских депозитов, а также металлических счетов. Возможно, их владельцам придется заплатить 13% НДФЛ с части полученной суммы.

«С этого года под налогообложение подпадают доходы с вкладов, превышающих один миллион рублей», — уточнил эксперт.

Есть нюансы, добавил Саськов, которые пока что выводят из-под налогообложения большое число вкладов. Так как свою роль в налогообложении также играет соотношение банковского процента по депозитам и ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ).

Если оно будет оставаться отрицательным — налоги не придется платить.

Также с дохода 42,5 тысячи рублей налог не платится.

Саськов добавил, что собственникам металлических счетов придется заплатить 13 %, если они будут продавать драгметаллы дороже, чем купили у банка, и если владели счетом меньше трех лет.

Ранее в Госдуме назвали ключевую проблему неплатежей по налогам.