Депутаты для своих помощников и сенаторов потребовали повышение зарплат

Группа депутатов, которая представляет все фракции Государственной думы РФ, внесла на рассмотрение палаты законопроект, который предполагает увеличение на 20% объема месячного фонда оплаты труда помощников парламентариев, а также сенаторов. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Предлагается увеличить общий месячный фонд оплаты труда помощников с 300 тыс. до 387 тыс. рублей.

Авторы инициативы указали на поправки в российскую конституцию, где были закреплены дополнительные социальные гарантии для граждан, а также усилены возможности парламентского контроля, расширяют полномочия депутатов ГД и сенаторов. Ссылаясь на новые полномочия и увеличение задач парламента, указывается на необходимость иметь высококвалифицированных помощников.

Поэтому для обеспечения оплаты труда, соответствующего новым требованиям, законодательной инициативой предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты труда помощников.

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