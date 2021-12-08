Шольц призвал избежать конфронтации при реализации «Северного потока – 2»

Новоизбранный федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить конфронтации в вопросе реализации «Северного потока – 2». Об этом он заявил в первом телевизионном интервью телеканалу Welt.

На вопрос, нужно ли Германии использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления в ситуации с Украиной, Шольц ответил, что Германия занимает «совершенно ясную позицию» и стремится к соблюдению принципа нерушимости границ.

По его мнению, важно, чтобы Германия настаивала на верховенстве права при разрешении в том числе вопроса, связанного со строительством и запуском газопровода.

«Федеральное сетевое агентство в скором времени примет решение, много решений уже было принято, иначе бы газопровод не удалось бы достроить», — добавил политик, указав, что запуск трубопровода осторожно движется по «упорядоченной процедуре».

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.