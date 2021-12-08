Илон Маск официально стал бездомным

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск продал все свои дома, сообщает Fox Business.

Бизнесмен продал виллу площадью 1,4 тыс. кв. м неизвестному покупателю за $30 млн. Этот особняк в Калифорнии в районе залива Сан-Франциско был «последним домом» Маска, ранее он продал другие владения в штате.

Отмечается, что столетнее поместье Guignécourt имело яркую историю еще до того, как его купил предприниматель. Здание было построено в 1912 году графом Кристианом де Гинье, которые переехал в США после женитьбы на жительнице Калифорнии — наследнице крупного состояния времен золотой лихорадки.

Вилла оставалась в собственности семьи де Гинье более века, в 2013 году ее выставили на продажу за $100 млн. Из-за низкого спроса в 2016 году цену опустили до $29,85 млн. Маск приобрел дом за $24,4 млн в 2017 году.

Ранее сообщалось, что глава Tesla изначально продавал особняк за $37,5 млн, однако понизил цену на 15% до $32 млн.

Избавиться от всей недвижимости Илон Маск пообещал в мае 2020 года. Тогда он заявил: «Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома». В марте 2021 года издание New York Post сообщило, что предприниматель уже продал почти все свои владения. Последним нереализованным лотом стало поместье Guignécourt.