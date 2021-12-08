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Песков прокомментировал отношение нового кабмина ФРГ к «Северному потоку-2»

Песков надеется, что новый кабмин ФРГ сохранит лояльное отношение к «Северному потоку-2»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что новое правительство Германии сохранит лояльное отношение к «Северному потоку-2». Об этом он сообщил журналистам.

«Мы рассчитываем на преемственность, что с [новым канцлером Германии Олафом — прим. «Газеты.Ru»] Шольцом сложатся хорошие отношения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что проект «Северный поток — 2» может быть признан неприемлемым в случае «вторжения» России на Украину, об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что ранее прошли «довольно активные переговоры» между США и Германией по проблематике российского газопровода «Северный поток — 2».

До этого помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» может быть полезен для США, поскольку якобы является «рычагом» против «агрессии» России.

Ограничения против «Северного потока — 2» не вошли в согласованный конгрессом США проект оборонного бюджета на 2022 год. Исключены оттуда также пункты о персональных санкциях против «окружения Путина» и санкциях в отношении суверенного долга РФ.

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