В Москве застроят три бывших промзоны за ₽30 млрд

В Москве приняли решение о комплексном развитии промышленных зон «Теплый стан», «Огородный проезд» и «Каширское шоссе» с общим объемом инвестиций в 30 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, опубликованных на сайте mos.ru.

В рамках реорганизации промышленной зоны «Огородный проезд» будут возведены промышленные и общественно-деловые объекты с общей площадью 126,9 тыс. кв. м. Здесь появится не менее 4 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций составит 10 млрд рублей.

Территория бывшей промзоны «Теплый стан» составляет 16,78 га. Она расположена в районе Ясенево на юго-западе столицы. В рамках ее реорганизации построят новые промышленные и общественные объекты с общей площадью не менее 153,6 тыс. кв. м. Ожидаемое количество рабочих мест – 3,9 тыс., а объем инвестиций 13,6 млрд рублей.

Бывшая промзона «Каширское шоссе» (площадь 7,13 га) находится в районе Москворечье-Сабурово на юге столицы. На ней построят аналогичные объекты общей площадью не менее 72,9 тыс. кв. м. Ожидаемое количество рабочих мест составляет 1,6 тыс. Объем инвестиций – 7,7 млрд рублей.

В столице сегодня свыше 15 тыс. га промзон, из которых почти 2 тыс. га признаны пригодными для реализации проектов комплексного развития территорий. Благодаря своему расположению в черте города и большой площади они идеально подходят для создания полноценных, комфортных для работы, проживания и досуга кварталов.

Именно на этих территориях, где раньше доживали свой век заброшенные склады и производства, благодаря проекту «Индустриальные кварталы» появится более 500 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций превысит 7 трлн рублей и обеспечит почти 3 трлн поступлений в столичный бюджет.