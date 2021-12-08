«МойСклад» назвал регионы с наибольшим числом новых предпринимателей в 2021 году

В 2021 году в России больше всего новых предпринимателей оказалось в Москве. За год число новых субъектов малого и среднего бизнеса на 1000 человек населения составило 9,1. Об этом сообщается в исследовании облачного сервиса «МойСклад» (есть у «Газеты.Ru»).

Второе место после Москвы по количеству новых предпринимателей занимает Санкт-Петербург. Всего новых субъектов малого и среднего бизнеса на 1000 человек оказалось 9,0. Замыкает тройку лидеров Московская область с показателем 8,3.

Среди нестоличных регионов лидерами по количеству новых предпринимателей стали Краснодарский край (8,0), Республика Алтай и Новосибирская область с одинаковым значением 7,2, Татарстан (7,0), Магаданская область (6,9), Калужская область (6,8) и Якутия (6,6).

Причины активности разные. Например, на Сахалине, в Магаданской области, Якутии, Камчатке основной рост бизнеса связан с развитием промышленности: добычей полезных ископаемых, открытию новых обрабатывающих предприятий и промыслов.

По данным исследования, предпринимательство в России развито неравномерно между регионами. В 2021 году хорошую динамику помимо традиционных лидеров показывают Алтай, Татарстан и Якутия.

Новые меры для развития малого и среднего предпринимательства 1 декабря обсудили в правительстве. Свои инициативы предложили участники заседания правительственной комиссии по развитию МСП. Одно из предложений содержит изменения в Административный кодекс, которые должны снизить давление на бизнес.