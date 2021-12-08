В Раде обвинили США в «бестактности» после встречи Путина и Байдена

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Депутат Рады Бужанский назвал бестактным отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

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Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оценил исключение санкций против трубопровода «Северный поток — 2» из проекта оборонного бюджета США.

«Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против «Северного потока — 2» на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина. Никакого такта», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в проект оборонного бюджета США не включили санкции против «Северного потока — 2». Также из документа были исключены пункты о персональных санкциях против «окружения Путина» и санкциях в отношении суверенного долга РФ. При этом на военное сдерживание России американские конгрессмены и сенаторы решили выделить $4 млрд.

Вечером 7 декабря президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису.

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