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В Госдепе США заявили, что Германия может принять меры против «Северного потока-2»

Госдеп США: ФРГ примет меры против «Северного потока-2» в случае «вторжения» России на Украину

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Германия будет готова к серьезным мерам в случае «вторжения» России на Украину. Об этом она сообщила на слушаниях в сенате, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что да. Сегодня, как вы знаете, первый день работы нового германского правительства, и мы уже начали с ними интенсивные консультации», — сказала она, комментируя вопрос журналиста о возможных санкциях ФРГ против «Северного потока-2».

Ранее сообщалось, что преобладающее место в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена заняла тема Украины и отсутствие прогресса в минских соглашениях.

Байден акцентировал «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи границ Украины. В ответ на это Путин заявил Байдену, что не следует перекладывать ответственность на Россию, так как, по его словам, НАТО предпринимает «опасные попытки освоения территории Украины».

Также российский президент высказал серьезную озабоченность по поводу «провокационных действий Киева в Донбассе». Он подчеркнул, что стратегия Киева направлена на «полный демонтаж» минских соглашений.

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