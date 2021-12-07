США не внесли санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет

Оборонный бюджет США не включает в себя санкции по «Северному потоку – 2». Об том сообщает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект по бюджету.

При этом республиканская партия требовала включения санкций в законопроект и даже временно заблокировала его из-за отсутствия соответствующего пункта. В администрации президента США, которая выступает против этих санкций, раскритиковали мнение республиканцев.

При этом законопроект должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент Джо Байден.

В то же время проект оборонного бюджета на 2022 год включает выделение $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше, чем запрашивала администрация президента.

Ранее полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил, что американский президент Джо Байден принял решение не противодействовать достройке «Северного потока — 2», чтобы ФРГ не покинула НАТО.