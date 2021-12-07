Титов анонсировал возвращение еще трех фигурантов «лондонского списка»

Три человека из «лондонского списка» — перечня скрывшихся за границей российских бизнесменов, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела — решили вернуться обратно в Россию. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает Интерфакс.

«Это постоянный процесс их собственного желания. И позиция прокуратуры. И даже не прокуратуры, потому что прокуратура всегда более открыта, наверное, здесь важна позиция следственных органов», — отметил Титов.

По его словам, сейчас есть три заявления от людей из списка, которые готовы к приезду в страну. Также ведется работа с прокуратурой по «отдельным кейсам возвращающихся».

«Лондонский список» — условное обозначение реестра российских бизнесменов, которые находятся за границей, в отношении которых возбуждены уголовные дела в России. Предприниматели из списка готовы вернуться в Россию при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде ареста до суда.

Бизнес-омбудсмен в интервью «Газете.Ru» рассказал, что всего с момента появления «лондонского списка» было принято 138 обращений. 13 человек уже вернулись в Россию.