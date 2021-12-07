Путин подписал закон о бюджете на 2022-2024 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 года. Соответствующий документ появился 7 декабря на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, доходы российского бюджета в следующем году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 г. — 25,540 трлн рублей, в 2024 г. — 25,831 трлн рублей.

При этом ожидается, что уровень расходов в 2022 году не превысит 23,694 трлн рублей, в 2023 г. — 25,241 трлн рублей, в 2024 г. — 26,354 трлн рублей.

Кроме того, в документе указано, что в предстоящие два года бюджет будет профицитным. На реализацию национальных проектов в следующем году будет выделено 2,74 трлн рублей, в 2023 г. — 2,88 трлн рублей, в 2024 г. — 2,98 трлн рублей.

Накануне сообщалось, что Путин подписал закон о бюджетах Пенсионного фонда, ФСС и ФОМС.