Материнский капитал получили почти 12 млн россиян с 2007 года

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что материнский капитал с начала реализации программы в 2007 году получили почти 12 млн россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«С прошлого года по поручению президента материнский капитал выдается на первого ребенка. За неполные два года материнский капитал предоставлен почти на 1 млн первых детей. Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 млн наших граждан», — сказал он на правительственном часе в Госдуме.

Глава министерства добавил, что 80% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий.

С 1 января 2020 года семьи стали получать сертификат с рождением как первого, так и второго ребенка. В 2021 году размер маткапитала на первого ребенка составил 483,8 тыс. рублей, а на второго — 639,4 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми, которая предполагает дополнительную помощь малообеспеченным россиянам.