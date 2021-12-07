Сбер улучшает поддержку юрлиц по комплаенс

Поддержка юридических лиц в Сбере преображается. Предприниматели, даже не имея расчетного счета в Сбербанке, могут получить консультацию по вопросам комплаенс.

Юрлица с расчетным счетом в Сбербанке могут воспользоваться службой комплаенс-консультантов, а за активными корпоративными клиентами с большим количеством транзакций Сбербанк закрепляет персонального комплаенс-консультанта на весь период обслуживания.

Комплаенс-поддержка действующих клиентов включает в себя пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс, помощь и сопровождение в процессе сбора документов, дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка, персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ, сопровождение в процессе реабилитации и работу с обращениями.

Комплаенс-поддержка юридических лиц, которые не являются клиентами банка, включает в себя пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс и общие рекомендации по ведению бизнеса по 115-ФЗ.

«Подводя итоги года, мы увидели, что за последние три года развитие комплаенс-сервисов в банке привело к снижению количества ограничений по использованию клиентами удаленной работы со счетами по причине комплаенс в 2,5 раза. А удовлетворенность процессом поддержки выросла на 21 п.п., при этом количество жалоб снизилось в шесть раз.

Банк накопил уникальные знания о деятельности бизнеса различных отраслей и рад использовать их во благо клиентов, предоставив им полезные бесплатные сервисы, в том числе службу комплаенс-консультантов. Уверен, что благодаря им предпринимателям станет проще вести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Мы также разработали обучающие материалы по комплаенс, которые ежемесячно изучает более 800 000 человек, причем 30% из них — не клиенты Сбера. Поэтому мы решили дать возможность предпринимателям, не являющимся нашими клиентам, протестировать бесплатную поддержку по комплаенс от Сбера и получить качественные базовые консультации по 115-ФЗ», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Станислав Карташов.