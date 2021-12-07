Акции Сбербанка выросли на два с лишним процента

Обыкновенные акции Сбербанка демонстрируют рост на 2,5%, такие данные опубликованы на «Московской бирже».

Согласно информации, к 10.05 обыкновенные акции компании выросли до 312,37 рубля, а привилегированные — до 290,9 рубля (+2,3%). Объем торгов составил более 2,68 млрд рублей.

Сбербанк за 11 месяцев получил чистую прибыль в размере 1,15 трлн руб. В прошлом году компания заработала 719,08 млрд руб.

Ранее банк объявил о том, что запланировал четыре выпуска благотворительных структурных облигаций с 1 октября по 10 декабря 2021 года, 0,5% объема средств которых будет передано в благотворительный сбор.

В базовые активы благотворительной структурной облигации входят Сбербанк, OZON, «Норникель», МТС и «Полюс». Облигации размещаются на 3 года с гарантированным квартальным купоном 3%. При этом инвестор берет на себя риски потери части номинала при снижении худшей из бумаг ниже 65% от начальной цены.