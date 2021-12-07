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Экономист Сафина рассказала, когда цены в России перестанут расти

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Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина заявила, что в текущем году резко подорожали почти все продукты. Об этом она сказала в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, из-за последствий пандемии COVID-19 официальная инфляция превысит целевой показатель Центробанка России более чем в два раза. В связи с этим экономист посоветовала россиянам не ждать быстрого ее возврата к 4%, а также снижения цен в магазинах.

«Из-за последствий пандемии с проблемой высокого инфляционного давления столкнулись многие крупнейшие страны: в США инфляция в октябре разогналась до 6,2% в годовом выражении (максимум с 1990 года), в еврозоне рост цен достиг 4,1% (максимум с 2008 года). Поэтому пока ситуация на глобальном логистическом рынке и мобильность трудовых ресурсов не придет в норму, инфляционное давление сохранится. Если говорить о текущей ситуации в России, то прослеживается несколько основных факторов сохранения высокой инфляции», — продолжила эксперт.

Среди них — низкие темпы сбора урожая в 2021 году отчасти из-за дефицита трудовых мигрантов, высокий потребительский спрос, который поддерживается высокими темпами кредитования населения, высокая закредитованность населения. а также постепенная переориентация к сберегательной модели поведения по мере роста ставок на банковские депозиты, указала Сафина.

Она также отметила, что инфляционные риски увеличивает появление нового штамма «омикрон». Если он спровоцирует новую волну ограничений (как в 2020 году), то инфляция останется высокой надолго. Однако Эксперт прогнозирует, что если риски преувеличены, то теоретически можно будет вернуться к целевой цифре (4%) регулятора к началу 2023 года.

Ранее представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева рассказала о том, как изменятся цены на некоторые скоропортящиеся продукты к праздничному столу на Новый год

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