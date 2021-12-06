Арктическому научному центру «Роснефти» исполнилось 10 лет

В Москве прошел пресс-завтрак, посвященный 10-летию исследовательской работы ПАО «НК «Роснефть» в высоких широтах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Арктический научный центр Компании был создан в 2011 году. Исследовательские работы ведутся по направлениям: геология морской и прибрежной зон, океанология, гидрометеорология, изучение ледников и айсбергов, мониторинг популяций редких видов животных и птиц. За это время организовано более 30 экспедиций в акватории всех морей российского сектора Северного Ледовитого океана.

Как сообщают специалисты «Роснефти», изначально практически полностью отсутствовали данные по характеристикам ледяных образований моря Лаптевых, Карского, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Для сбора этой информации были организованы самые масштабные в новейшей истории России экспедиции, налажена работа научных полевых баз, автоматических метеостанций, полупогружных буйковых станций.

Таким образом была сформирована одна из крупнейших в мире баз данных о природно-климатических условиях арктического шельфа, а также изучены основные зоны образования айсбергов и отработаны методы изменения траектории их дрейфа. С помощью спутниковых технологий и математического анализа ведется постоянный мониторинг ледовой обстановки, который ускорит реализацию задачи круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Кроме того, первые российские суда для этой транспортной артерии строят сегодня на сверхсовременной верфи «Звезда» в Приморском крае, проект которой реализует консорциум во главе с «Роснефтью».

Арктический научный центр «Роснефти» ведет обширную программу научных исследований в области геологии. В 2020 году стартовал уникальный проект по изучению труднодоступных и малоизученных регионов Арктики. В партнерстве с негосударственным институтом развития «Иннопрактика», «Роснефть» впервые в истории научных исследований провела бурение малоглубинных скважин на севере Карского моря и в море Лаптевых. В ходе работ выполнен отбор керна - ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород континентального шельфа.

Совместно с «Иннопрактикой» ведется также разработка микробного препарата для очистки акваторий северных морей от хронических углеводородных загрязнений, связанных, в первую очередь, с транспортной инфраструктурой. Препарат успешно прошел лабораторные испытания и сейчас идут работы по масштабированию промышленной технологии.