Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США сообщили о готовности нанести экономический вред России 21:11
В Белом доме заявили, что не планируют военные действия против России из-за Украины 21:07
Шарапова отреагировала на ситуацию с пропавшей китайской теннисисткой 20:59
Два российских игрока отстранены от футбола на пять лет 20:52
В Белом доме заявили о готовности России «напасть» на Украину... 20:48
Байден переговорит с Зеленским после беседы с Путиным 20:48
«Потребители ЦИАН будут страдать»: риелтор оценил запрет сдавать квартиры «только... 20:46
Из Крыма пытались незаконно вывезти краснокнижного дельфина на Украину 20:44
Рудковская ответила Тарасовой: если я – никто, то пусть не трогает моего ребенка 20:40
Индия и Россия подписали контракт на производство 600 тысяч автоматов... 20:38

Арктическому научному центру «Роснефти» исполнилось 10 лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве прошел пресс-завтрак, посвященный 10-летию исследовательской работы ПАО «НК «Роснефть» в высоких широтах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Арктический научный центр Компании был создан в 2011 году. Исследовательские работы ведутся по направлениям: геология морской и прибрежной зон, океанология, гидрометеорология, изучение ледников и айсбергов, мониторинг популяций редких видов животных и птиц. За это время организовано более 30 экспедиций в акватории всех морей российского сектора Северного Ледовитого океана.

Как сообщают специалисты «Роснефти», изначально практически полностью отсутствовали данные по характеристикам ледяных образований моря Лаптевых, Карского, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Для сбора этой информации были организованы самые масштабные в новейшей истории России экспедиции, налажена работа научных полевых баз, автоматических метеостанций, полупогружных буйковых станций.

Таким образом была сформирована одна из крупнейших в мире баз данных о природно-климатических условиях арктического шельфа, а также изучены основные зоны образования айсбергов и отработаны методы изменения траектории их дрейфа. С помощью спутниковых технологий и математического анализа ведется постоянный мониторинг ледовой обстановки, который ускорит реализацию задачи круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Кроме того, первые российские суда для этой транспортной артерии строят сегодня на сверхсовременной верфи «Звезда» в Приморском крае, проект которой реализует консорциум во главе с «Роснефтью».

Арктический научный центр «Роснефти» ведет обширную программу научных исследований в области геологии. В 2020 году стартовал уникальный проект по изучению труднодоступных и малоизученных регионов Арктики. В партнерстве с негосударственным институтом развития «Иннопрактика», «Роснефть» впервые в истории научных исследований провела бурение малоглубинных скважин на севере Карского моря и в море Лаптевых. В ходе работ выполнен отбор керна - ценного каменного материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород континентального шельфа.

Совместно с «Иннопрактикой» ведется также разработка микробного препарата для очистки акваторий северных морей от хронических углеводородных загрязнений, связанных, в первую очередь, с транспортной инфраструктурой. Препарат успешно прошел лабораторные испытания и сейчас идут работы по масштабированию промышленной технологии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть