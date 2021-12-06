Tele2 первым в России начал продавать интернет-трафик на Ozon

Оператор мобильной связи Tele2 начал продавать пакеты гигабайтов и СМС на маркетплейсе Ozon.

«Покупатели привыкли к тому, что в ассортименте маркетплейсов есть предложения от операторов связи: на площадке можно приобрести SIM-карту и подключить новый тариф. Мы предложили клиентам маркетплейса гигабайты и СМС: уверен, что новое предложение будет востребовано у клиентов и покупка телеком-услуг станет таким же привычным действием, как заказ новой книги или одежды», — отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Ozon стал первой онлайн-платформой на российском рынке, которая предоставляет возможность клиентам приобрести гигабайты и СМС как отдельную услугу. Абоненты могут купить пакет мобильного интернета Tele2 объемом от 1 ГБ до 1 ТБ стоимостью от 10 до 1000 рублей, а также пакеты от 50 до 1000 СМС. На крупных пакетах стоимость гигабайта равна рублю. Срок действия пакетов интернет-трафика зависит от объема и составляет 30 или 90 дней. Покупка терабайта фактически превращает тариф в безлимит – за плюс триста рублей к базовому тарифу в месяц начисляется, по сути, неограниченный трафик, объясняет близкий к компании источник.

Для приобретения дополнительного трафика абоненту необходимо выбрать «Пакет Tele2» на сайте или в приложении Ozon. После оплаты покупки клиент получит промокод для активации в личном кабинете. На вопрос о сроках действия предложения в Tele2 объясняют, что количество промокодов ограничено – они распределены по регионам присутствия компании.

«Мы рады стать первым маркетплейсом, на котором среди миллионов товаров теперь доступны для покупки гигабайты и СМС мобильного оператора. Благодаря совместному проекту Ozon сможет закрыть потребность наших покупателей в непрерывной мобильной связи. Абонентам Tele2 теперь станет удобно совмещать онлайн-покупки с пополнением баланса мобильного счета», — сказал директор проекта «Услуги Ozon» Сергей Петушков.