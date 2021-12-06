Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%

Сбер снижает ставку на ипотеку по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентных пункта — до 5,85%. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Данное предложение действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Базовая ставка по программе — 6,25%.

Компания также не отказывается от проектов субсидирования ставок с застройщиками – квартиры в таких проектах можно приобрести в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых.

«Сегодня мы снижаем на 0,4 п.п. ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам», — заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В компании напомнили, что максимальная сумма кредита по льготной ипотеке составляет 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – от 15% стоимости жилья.

15 ноября сообщалось, что Сбер снизил ставки по семейной ипотеке.