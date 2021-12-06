ЦБ предложил увеличить сумму компенсации жертвам телефонных мошенников

Банк России разработал предложения по увеличению возврата гражданам похищенных через банки денег. Об этом пишет издание РБК.

В ЦБ сообщили, что за третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд руб., при этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, или меньше 250 млн руб.

Регулятор предложил ввести упрощенный порядок возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от мошеннической операции, в размере суммы, которую определит Банк России. Для этого жертва мошенников должен уведомить банк о махинациях со средствами не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

Также ЦБ хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, даже несмотря на согласие клиента. «Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод», — отмечает регулятор.

Кроме того, Банк России хочет обязать проверять операции на признак мошенничества банк, где обслуживается получатель подозрительных денег.

Меньше 1% россиян могут устоять перед уловками телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка или правоохранительных органов, сообщили «Газете.Ru» в Visa по итогам тематического опроса. Дело в том, что большинство людей старшего возраста, заставших времена СССР, подсознательно ассоциируют банк с государством, и мыслей о том, что их могут обмануть, у них не возникает.