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Эксперт дал прогноз по курсу рубля к Новому году

Эксперт Кузин не увидел предпосылок для падения рубля в декабре

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин рассказал о том, что в декабре не ожидается обвала рубля. Об этом сообщает «Прайм».

Он отметил, что декабрь традиционно не является лучшим месяцем для российской валюты, но к Новому году от него не стоит ждать «неприятных сюрпризов».

По словам эксперта, россияне по привычке следят за нефтяными котировками, даже если не разбираются в рынке. Кузин подчеркнул, что «годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США, но одного взгляда на два графика достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года». В конце 2018 года, напомнил эксперт, было сильное падение нефтяных цен, однако рубль тогда показал стабильность.

«Наша валюта стала намного стабильнее», — подчеркнул Кузин.

По его мнению, в настоящее время, чтобы получить от курса рубля «неприятный сюрприз», нужно ожидать таких потрясений, как в апреле 2020-го: пандемию и падение цен нефтяных фьючерсов ниже нуля. Однако, добавил Кузин, воздействия такой силы — крайне редкое явление.

Ранее аналитик Андрей Маслов заявил, что хоть рубль и серьезно ослаб к американскому доллару, но не продолжит падение в течение последнего месяца уходящего года.

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