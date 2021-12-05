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Более трети россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты

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Более трети россиян заявили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Почта банка».

Так, регулярно испытывают финансовые трудности 34% опрошенных, 40% сталкиваются с ними иногда, а 26% заявили, что у них никогда не было такой проблемы.

Из тех, кто нуждается в деньгах до зарплаты, 38% не хватает до 5 тысяч рублей, 31% — от 5 до 10 тысяч рублей, а 21% — 10 тысяч рублей. Еще 10% сообщили, что им нужно больше 20 тысяч рублей.

Среди россиян, испытывающих финансовые трудности, 57% имеют кредитную карту и решают проблемы с ее помощью, а 32% занимают у знакомых и друзей. В микрофинансовые организации обращаются 8% респондентов, 3% готовы взять потребительский кредит.

В исследовании приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте 17-55 лет из разных регионов России.

Ранее россияне назвали сумму, которая требуется им для счастья.

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