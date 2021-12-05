Более трети россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты

Более трети россиян заявили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Почта банка».

Так, регулярно испытывают финансовые трудности 34% опрошенных, 40% сталкиваются с ними иногда, а 26% заявили, что у них никогда не было такой проблемы.

Из тех, кто нуждается в деньгах до зарплаты, 38% не хватает до 5 тысяч рублей, 31% — от 5 до 10 тысяч рублей, а 21% — 10 тысяч рублей. Еще 10% сообщили, что им нужно больше 20 тысяч рублей.

Среди россиян, испытывающих финансовые трудности, 57% имеют кредитную карту и решают проблемы с ее помощью, а 32% занимают у знакомых и друзей. В микрофинансовые организации обращаются 8% респондентов, 3% готовы взять потребительский кредит.

В исследовании приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте 17-55 лет из разных регионов России.

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