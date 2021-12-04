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Украина предупредила ЕС о российском «троянском коне»

Киев рассказал Брюсселю о связанных с «Турецким потоком» рисках

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Кадр из видео/Газпром/Youtube

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова написала в подготовленном для Европейского парламента докладе, что российский газопровод «Турецкий поток» представляет опасность для Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Белькова призвала Евросоюз остановить работу газопровода или потребовать от Москвы соблюдения основных правил ЕС. По ее мнению, необходимо добиться диверсификации поставок российского газа в Европу — в том числе по «Трансбалканскому газопроводу», проходящему по территории Украины.

В докладе она называет «Турецкий поток» троянским конем.

«Обещания его заманчивы, но истинные намерения пагубны», — объяснила метафору Белькова.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с российской компанией «Газпром» об увеличении поставок газа через газопровод «Турецкий поток» в связи с увеличением его свободных мощностей в 2022 году.

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