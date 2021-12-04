Датская компания захотела арендовать у России остров на Курилах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что датская компания Copenhagen Infrastructure Partners планирует арендовать остров Шумшу, который относится к Северным Курильским островам. Об этом он сказал в беседе с РБК.

По его словам, потенциальный арендатор специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и собирается производить на данном острове водород при помощи энергии ветра. Компания из Дании намерена вложить в проект от $2 до $2,5 млрд.

«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тысяч тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — заявил глава региона.

Он отметил, что Северные Курильские острова не являются спорными территориями, поэтому отсутствуют какие-либо препятствия для выстраивания долгосрочных отношений в области производства водорода и водородной энергетики.

Лимаренко добавил, что произведенный водород датская фирма намерена продавать в Японию, которая испытывает большой интерес к этому виду топлива.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что РФ за два года может организовать поставки «зеленого» водорода в Финляндию и другие страны.

До этого начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев высказал мнение, что Россия могла бы стать ведущим мировым экспортером «голубого» водорода.