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Аналитики предупредили об угрозе дефолта в США с 21 декабря

Аналитики заявили, что США до 21 декабря необходимо поднять потолок госдолга

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Аналитики Двухпартийного политического центра США заявили, что стране до 21 декабря необходимо поднять потолок государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр.

По данным экспертов, дедлайн по долговому лимиту, когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства, наступит между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года.

Ранее США смогли предотвратить дефолт по госдолгу — для этого сенат принял решение увеличить потолок госдолга на $480 млрд до декабря 2021 года, сообщил лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер. Его слова передает газета The Hill.

В министерстве финансов США отметили, что решение об увеличении госдолга будет действовать до 3 декабря. При этом ранее Шумер заявлял, что республиканцы могут позволить демократам увеличить госдолг только в том случае, если эта мера будет временной.

Принятое решение об увеличении госдолга должно быть одобрено палатой представителей (нижняя палата конгресса). После этого оно будет направлено на подписание президенту Джо Байдену.

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