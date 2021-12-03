Авиакеросин в России вырос до рекордных 58,5 тысяч рублей за тонну

Цена авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в России выросла до новых максимальных значений, достигнув 58 522 рублей за тонну.

Стоимость авиатоплива побила всего на три рубля рекорд двухнедельной давности — 17 ноября топливо стоило 58 519 рублей.

В пятницу подешевело лишь зимнее дизельное топливо — на 0,55%, до 60 655 рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал до 50 626 рублей (+0,23%), летний вырос до 49 696 рублей (+0,48%).

Бензин АИ-92 стал дороже на 1,79%, достигнув 48 776 рублей за тонну, а АИ-95 подорожал до 49 549 рублей (+1,38%). Также увеличилась на 0,22% стоимость мазута, теперь его цена 23 142 рубля за тонну. Больше всех подскочила цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ), поднявшись на 8,34%.

В середине мая российские власти рекомендовали нефтяникам увеличить запасы авиакеросина на случай возобновления авиасообщения. Такая рекомендация была дана с учетом того, что восстановление авиационного сообщения может привести к росту цен на топливо.