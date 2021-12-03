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Москва за 11 месяцев ввела рекордные 6,5 млн метров жилья

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

С начала года в Москве ввели 6,5 млн кв.м жилой недвижимости, что является максимумом с 1965 года. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводит портал mos.ru.

«Это на 30% больше, чем рекорд 1965 года, когда в Москве сдали порядка 5 млн «квадратов» жилых площадей», — сообщил Бочкарев.

По его словам, в 1965 году в Москве был период активной застройки столицы типовым жильем. В то время новые районы города застраивались пятиэтажками.

К концу 2021 года объем ввода жилой недвижимости может увеличиться, так как в декабре в Москве сдадут в эксплуатацию еще несколько жилых комплексов. Всего же по итогу года вместе с жилой, коммерческой недвижимостью и объектами социальной инфраструктуры ожидается ввод не менее 12 млн «квадратов».

В Москве на начало ноября было введено в эксплуатацию более 11 млн кв.м жилой, нежилой и коммерческой недвижимости. Годовой план оказался перевыполнен более чем на 30%.

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