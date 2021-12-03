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Минпромторг не ожидает дефицита мандаринов перед Новым годом в России

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг не ожидает нехватки мандаринов в магазинах перед Новым годом. Об этом сообщает ТАСС.

«Все же знают, что мандарины — это новогодний продукт. Неужели власти допустят, чтобы на столах наших граждан, земляков, не было мандаринов. Будут мандарины», — сказал он.

Ранее эксперты сообщили о подорожании мандаринов перед традиционным сезоном высокого спроса. По данным компании «Эваотор», в ноябре средняя цена за килограмм мандаринов в несетевой рознице составила 164 рубля. По сравнению с прошлым годом она выросла на 25%. Также выросли цены в опте. В на сегодняшний день они составляют от 80 рублей за килограмм до 138 рублей, их средний уровень — 110 рублей за килограмм. Годом ранее средняя цена была 90 рублей.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать мандарины.

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