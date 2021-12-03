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«Северный поток — 2» создал новую проблему для США

Axios: сенат США не может утвердить оборонный бюджет из-за «Северного потока — 2»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сенаторы Конгресса США не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет страны из-за разногласий по газопроводу «Северный поток — 2», пишет Axios.

Как сообщает издание, решение президента США Джо Байден не вводить санкции против компании — оператора газопровода, поставило в непростое положение его сторонников в Конгрессе, где республиканцы уже отклонили десятки кандидатов президента на посты руководителей внешнеполитического ведомства. По мнению американского лидера, строительство «Северного потока — 2» фактически завершено, поэтому блокировать его не имеет смысла, а новые санкции могут подорвать «трансатлантическое единство».

При этом, на повестке дня Сената остается принятие поправок к закону об оборонном бюджете США на следующий финансовый год — он должен быть утвержден не позднее 31 декабря. Задержка по большей части обусловлена отказом лидера сенатского большинства Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев, которые предусматривают повторное введение санкций в отношении оператора «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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