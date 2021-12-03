Гражданам США запретили покупать госбумаги Белоруссии

Минфин и Госдепартамент США ввели пятый пакет санкций против Белоруссии, запретив американским гражданам покупать новые госбумаги республики независимо от валюты, пишет РБК.

Американским гражданам и организациям запрещено предоставлять новые займы Министерству финансов и Банку развития Белоруссии или покупать новые облигации обеих госорганизаций сроком более чем на три месяца. Ограничения действуют на кредиты и облигации в любой валюте.

Бывший старший советник Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) Брайан О'Тул объяснил, что новые санкции также должны повлиять на белорусские госзаимствования. Минфин Белоруссии может лишиться возможности привлекать доллары на внутреннем рынке, так как американские банки должны будут прекратить обслуживание этих транзакций.

По его словам, активы Минфина Белоруссии не заморожены, так как США не собираются отрезать страну от своей финансовой системы.

Новые запреты не распространяются на нынешний долг Минфина Белоруссии, выпущенный до 2 декабря. Американские инвесторы смогут получать по нему проценты, продавать бумаги на вторичном рынке или удерживать до погашения.

МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом очередного пакета санкций 2 декабря заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры. В публикации отметили, что «глубина абсурда», принятого решения ЕС о санкциях, «с трудом поддается понимаю».