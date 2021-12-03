Китайский конкурент Uber подешевел в два раза

Компания такси DiDi Global — крупнейший агрегатор такси на азиатском рынке — подешевела в два раза за пять месяцев с момента регистрации на фондовой бирже. Об этом пишет портал Mydrivers.

Сейчас компания решила вернуться на биржу в Гонконге. Для этого она начнет исключать ценные бумаги из фондовой биржи в Нью-Йорке.

Во время регистрации на фондовой бирже США 30 июня стоимость акций DiDi была почти $80 млрд. Сегодня же они стоят в общей сложности $37,6 млрд. Также серьезно снизился объем заказов в период с сентября по октябрь, упав на 21,1%.

Всего через день, когда DiDi зарегистрировалась на бирже в Нью-Йорке, управление по вопросам киберпространства КНР решило предотвратить возможные риски национальной безопасности, инициировав проверку компании, остановив регистрацию новых пользователей. Ситуацию объяснили тем, что компания незаконно собирает конфиденциальную информацию пользователей.

Через некоторое время приложение такси и вовсе было удалено из китайских магазинов приложений, а те пользователи, у которых оно было установлено, с трудом могли им воспользоваться. Это нанесло серьезный удар по имиджу компании. При этом инвесторы, которые вложили в акции DiDi $4,4 млрд не смогли вывести свои деньги, так как их счета были заблокированы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в конце августа начала предъявлять новые требования к раскрытию информации для китайских компаний, которые хотят разместить свои ценные бумаги на бирже в Нью-Йорке.