В Госдуме предложили увеличить размер страховки для ипотечников

Депутат Государственной думы Василий Власов считает, что нужно повысить размер страхового возмещения по вкладам соотечественников, которые выплачивают ипотеку. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, направленный главе Минтруда Антону Котякову.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера страхового возмещения по банковским вкладам до 10 млн. рублей...» — говорится в письме парламентария, адресованного главе Министерства труда и социальной защиты.

Сейчас государством гарантируется возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 млн, обратил внимание Власов.

Народный избранник напомнил, что в прошлом году в законодательстве РФ определили особые обстоятельства, которые повышают размер страхового возмещения до 10 млн. рублей. Речь про ситуации, когда страховой случай затрагивает счета, где хранились средства фонда капитального ремонта, полученные от продажи жилья, в процессе наследования и ряда других факторов.

Политик подчеркнул, что в настоящий момент в законодательства страны нет дополнительных гарантий, благодаря которым можно повысить размер страховки ипотечников. Например, это могло бы помочь при непредвиденных обстоятельствах, не позволяющих погашать обязательства перед банком.

Ранее сообщалось, что средний срок ипотеки в России превысил 250 месяцев.