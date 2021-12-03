Центробанк улучшит механизм возврата денег, похищенных мошенниками

Центральный Банк России (ЦБ) планирует улучшить механизм возврата похищенных мошенниками у граждан средств. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на форуме AntiFraud Russia 2021.

Он указал, что будет улучшено качество антифрод-процедур посредством установления обязанности для финансовых организаций проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов.

Другим шагом станет усовершенствование процедуры возврата денежных средств гражданам.

«В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка», — указал представитель Банка России.

Меньше 1% россиян могут устоять перед уловками телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка или правоохранительных органов, сообщили «Газете.Ru» в Visa по итогам тематического опроса. Дело в том, что большинство людей старшего возраста, заставших времена СССР, подсознательно ассоциируют банк с государством, и мыслей о том, что их могут обмануть, у них не возникает. К тому же эволюционно люди привыкли подчиняться — из-за это они легко ведутся на психологические манипуляции злоумышленников, подчеркивают психологи.