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Конгресс США поддержал проект о продлении финансирования правительства

В США отсрочили дефолт до 18 февраля 2022 года

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства до 18 февраля включительно, сообщает Reuters.

Теперь, согласно нормам законодательства, законопроект должен пройти одобрение в Сенате, а затем быть подписан президентом Соединенных Штатов, Джо Байденом.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал «старой каргой» лидера республиканцев в Сенате.

Трамп яростно критиковал Митчелла Макконнелла после того, как в октябре лидер республиканского меньшинства пошел на сделку с демократами сената по вопросу о повышении лимита федерального долга. Его последний выпад связан с тем, что Макконнелл и лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер обсуждают еще одну сделку, направленную на предотвращение дефолта в конце месяца.

В США с осени 2021 года продолжаются переговоры между Минфином и политическими партиями о возможности продлить финансирование или расширить предельный объем госдолга для предотвращения дефолта.

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