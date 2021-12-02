Количество финансовых пирамид в России за год выросло в 16 раз

В 2021 году в России было обнаружено 114 финансовых пирамид, что на 1528% больше (в 16 раз), чем годом ранее, сообщил Центробанк.

За год был ограничен доступ к 1,9 тыс. интернет-ресурсов, основная часть которых – сайты нелегальных финансовых организаций или поддельные сайты, которые маскируются под реально действующую фирму.

В третьем квартале по инициативе ЦБ было заблокировано более 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников. За год количество городских номеров, используемых мошенниками выросло на 150% до 19,1 тыс., а мобильных номеров на 80% до 5 тыс.

Кроме того, кибермошенники в третьем квартале 2021 года похитили у россиян свыше 3,2 млрд рублей. Это на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Операций, которые были выполнены без согласия клиента, за год стало больше в 1,4 раза — 256,2 тыс. При этом доля возвращенных владельцам средств упала на 5,4 п.п до 7,4%. Зато это значение выросло в квартальном выражении – на 0,3 п.п.

Кибермошенники научились подделывать страницы платежей 3-D Secure и похищать деньги клиентов интернет-магазинов. Таким способом с января по июнь 2021 года злоумышленники похитили у пользователей более 400 млн руб. В Госдуме указали, что банки должны объединиться с IT-сообществом и спецслужбами, и разработать инструменты для реагирования на такие угрозы.