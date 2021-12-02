Продажи банковских карт россиян и жителей СНГ в даркнете сократились на 60%

Количество данных банковских карт, выложенных на продажу в даркнете и атрибутируемых к банкам России и СНГ, сократилось на 60% — с 34,8 тыс. до 13,8 тыс. штук во втором полугодии 2020 года и первом полугодии 2021 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на отчет Group-IB.

В целом объем теневого рынка продаж банковских карт в России и СНГ сократился в четыре раза. В период с июня 2020 года по июнь 2021 года он составил $270,9 тыс. против $1,2 млн за аналогичный период 2019 и 2020 года.

Также почти в два раза снизились объемы продаж текстовых данных банковских карт, где указаны номер, дата истечения срока действия, имя держателя, адрес и код CVV. В период со второго полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года этот показатель снизился с $278,5 тыс. до $155,8 тыс. При этом средняя цена за текстовые данные немного увеличилась, с $14,08 до $15,43 за карту.

За аналогичный период сократился и мировой рынок продажи банковских карт, уменьшившись на 26% с $1,9 млрд до $1,4 млрд. Однако количество текстовых данных банковских карт наоборот увеличилось на 36% с 28 млн до 38 млн штук.

В этом году стоимость «пробива», то есть незаконного получения персональных данных людей от компаний разных отраслей, увеличилась более чем в два раза, а банковской информации — в четыре раза. Так, в 2021 году медианная цена «пробива» клиентов банков, операторов мобильной связи и госорганов в русскоязычном даркнете составила почти 18 тыс. рублей, в то время как в прошлом году «пробив» стоил всего около 7 тыс. рублей.