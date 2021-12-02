Компания Бекмамбетова запустила сервис продажи товаров при просмотре фильмов

Режиссер Тимур Бекмамбетов в партнерстве с Microsoft запустил платформу, которая делает фильм или сериал интерактивным: из видеопотока можно будет переходить по ссылкам на товары и услуги, чтобы их приобрести. Об этом пишет «Коммерсант».

Принадлежащая режиссеру кинокомпания Bazelevs сообщила, что с помощью интерактивного сервиса ScreenReality зрители во время просмотра могут кликать на объекты внутри фильма или сериала, переходить по ссылкам в онлайн-магазины или взаимодействовать с героями и сюжетом внутри фильма.

Опции для взаимодействия с контентом будут доступны для тех фильмов или сериалов, которые были сняты в формате screenlife, то есть где действие происходит на экране компьютера или смартфона героя. При этом предложения товарам и услугам могут персонализироваться в зависимости от региона и предпочтений.

Подобный сервис уже развивает YouTube, где 15 ноября началось тестирование функции покупок из видеостриминга в прямом эфире.

По словам контент-директор OMD Fuse Антона Белашова, успех сервиса целиком зависит от технической оснащенности его команды. Заинтересоваться подобным сервисом могут производители одежды, обуви, бытовой техники, банки.